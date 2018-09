Politie hoopt op meer tips

Er wordt halsreikend uitgekeken naar nieuwe getuigenverklaringen, camerabeelden en andere tips. De politie noemde zaterdag de zoektocht „moeizaam”. Op dit moment richt alle aandacht zich op de route die de vader heeft gereden nadat de jongens uit Zeist voor het laatst waren gezien. „We willen het zoekgebied zo snel mogelijk verkleinen.”

De hele afgelopen week is er al gezocht, maar nog steeds is er geen spoor van de vermiste broertjes. Een zoektocht door ongeveer 250 vrijwilligers in de omgeving van het Doornse Gat leverde ook zaterdag niets op en ook de politie tast nog in het duister over waar de jochies uit Zeist kunnen zijn.

Route

Inmiddels is een deel van de route die de vader heeft afgelegd duidelijk. De politie kon die uitstippelen aan de hand van de GPS-gegevens van de mobiele telefoon van de vader.

De vader is maandagavond naar het zuiden gereden, de politie weet inmiddels welke weg hij toen heeft genomen. Hij is nog gezien op beelden van een tankstation in het Limburgse Beek. Dat was op maandag 6 mei om 22.18 uur. Om 22.45 uur die avond is zijn gsm ook waargenomen in de omgeving van die plaats.

Hoe hij terug is gereden, weet de politie nog niet. „Misschien stond zijn mobiel uit of had hij geen batterij meer”, aldus een woordvoerder vrijdagavond al. In de buurt van Rhenen is het spoor van de vader weer te volgen tot Doorn. In Rhenen wordt zijn auto dinsdag om 01.42 uur waargenomen op de Rijnbrug. Om 04.16 uur is de gsm van de vader waargenomen bij Leersum.

De jongens zijn maandagavond voor het laatst gezien. Hun vader is dinsdag dood gevonden in de bossen bij Doorn. Hij had zelfmoord gepleegd.