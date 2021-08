Na regen komt zonneschijn: vanaf woensdag volop zon en warm

Maandag en dinsdag is het nog vrij koel met hier en daar de kans op zomerse buien, maar vanaf woensdag krijgen we ook in Nederland te maken met een droger en zonniger weertype. Op een enkel lokaal buitje na verloopt de dag grotendeels droog met een afwisseling van zon en vriendelijke stapelwolken. Dat meldt Weeronline.

25 graden

Donderdag wordt waarschijnlijk de warmste dag. Landinwaarts stijgt de temperatuur dan naar 25 graden. Regionaal kan het zelfs nog iets warmer worden. In de kustprovincies valt de temperatuur een fractie lager uit, maar met de zon erbij is het goed toeven.

In de aanloop naar het weekend neemt de onzekerheid in de weersverwachting weer toe. Vanaf de Atlantische Oceaan komt er weer wisselvallig weer op ons land af. Mogelijk blijft het nog een paar dagen zomers met temperaturen rond 25 graden, maar een aantal buien of een verandering in de windrichting kunnen de temperatuur temperen.