Eerste dag met coronapas afgesloten in mineur: ’Iedereen is over de zeik’

Door onze verslaggevers Kopieer naar clipboard

Lang leek het er op dat de invoering van de coronapas zonder noemenswaardige wanklanken en problemen zou verlopen in de horeca, maar een haperende CoronaCheck-app zorgde er zaterdagavond toch voor dat de dag werd afgesloten in mineur. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is woest en spreekt van een „vuistslag in het gezicht van de horecaondernemers.”