Lid Hofstadgroep Jason W. vrijgelaten

Ze kan niet ingaan op de specifieke voorwaarden, behalve dat deze onder meer betrekking hebben op het „verminderen van het” risico op herhaling. „De naleving van de voorwaarden wordt gecontroleerd door de reclassering”, voegde ze daar aan toe. Veroordeelden kunnen bij goed gedrag na twee derde van hun opgelegde straf worden vrijgelaten.

W. werd in december 2010 in hoger beroep veroordeeld tot 13 jaar cel. Hij gooide op 10 november 2004 in Den Haag een handgranaat naar leden van een arrestatieteam, die hem en zijn handlanger Ismaël A. wilden arresteren. W. was destijds 19 jaar. De Hoge Raad bevestigde de straf nog in juli, maar trok er 3 maanden af omdat de procedures te lang hebben geduurd.

„Jason W. heeft in 2010 publiekelijk afstand genomen van het gedachtegoed dat hij destijds huldigde”, zei zijn advocaat Bart Nooitgedagt eerder. „Hij heeft bij herhaling zijn spijt betuigd aan de samenleving en de leden van het arrestatieteam. Hij wil niets liever dan deelnemen aan de samenleving en een bestaan opbouwen.” Om dat in alle rust te kunnen doen, wil W. geen media te woord staan, aldus Nooitgedagt.

Leden van de Hofstadgroep troffen elkaar in 2003 en 2004 in de Haagse woning van Mohammed B., de latere moordenaar van Theo van Gogh. Zij bespraken de gewelddadige jihad en wisselden daarover gegevens uit. Samir A., die ook bij de Hofstadgroep hoorde, komt waarschijnlijk in september vrij.