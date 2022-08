Kunstmestfabrieken nemen gas terug, bier in gedrang

CO2 is een belangrijk bijproduct van de kunstmestproductie en wordt bijvoorbeeld aan pubs en brouwerijen geleverd om vaten op druk te krijgen en het bier van een bruisje te voorzien. Die leveranties dreigen in het gedrang te komen nu in navolging van een aantal andere grote kunstmestfabrikanten ook het Britse CF Fertilisers de fabriek in Billingham stillegt. Dat brengt ook de CO2-productie terug naar nul.

CF Fertilisers sloot vorig jaar ook al even de fabriek. Toen er ernstige tekorten bleken op te treden ging het bedrijf met overheidssteun weer open. Tot nu.

Emma McClarkin, directeur van de branchevereniging British Beer and Pub Association waarschuwt in onder meer Politico: „De timing kon niet slechter. Wij hebben serieuze zorgen over de duurzame levering van CO2 aan brouwerijen en pubs. Een gegarandeerde levering van CO2 is essentieel voor onze branche, die het al zwaar heeft met de enorme kostenstijgingen.”

CF Fertilisers is niet de enige kunstmestfabriek die vanwege de hoge energieprijzen de productie stillegt. De Yara Group uit Noorwegen, een van de toonaangevende producenten van kunstmest, maakte donderdag bekend de ammoniakproductie in Europa met de helft te verminderen. Daarnaast overweegt ook het Duitse BASF verdere beperkingen. De kunstmestindustrie is in hoge mate afhankelijk van olie en gas.

Bekijk ook: Kunstmestproducent Yara schroeft productie terug om hoge gasprijs

In Polen liet bierproducent Carlsberg Polska weten de bierproductie vrijwel onmiddellijk te stoppen en dat andere brouwerijen ongetwijfeld zullen volgen. „Koolstofdioxide kun je niet lang bewaren. Wij hebben nog voor een paar dagen voorraad”, aldus woordvoerster Beata Ptaszyńska-Jedynak van Carlsberg Polska.