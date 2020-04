Verdachte in brand steken zendmast Dronten aangehouden

De man zit vast voor verhoor. De politie onderzoekt of hij bij meerdere branden betrokken is geweest. Donderdag werd ook al een 34-jarige brandstichter uit Groningen opgepakt.

Meerdere masten in ons land werden de afgelopen weken in brand gestoken, of vermoedelijke activisten en complotdenkers deden pogingen daartoe. Het nieuwe 5G-netwerk wordt op internet in verband gebracht met gezondheidsklachten en zelfs met corona.