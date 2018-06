Stropers olifanten slaan slag in park

Zeker 26 olifanten zijn de afgelopen dagen gedood in het park Dzanga-Ndoki in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat heeft het Wereld Natuur Fonds (WNF) vrijdag bekendgemaakt. Aan het begin van de week waarschuwde WNF al dat een groep van 17 gewapende stropers het park was binnengetrokken.