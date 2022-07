De Buddenbruckjes voor het vijfde jaar in realityreeks ’Een huis vol’

Premium Columns

Het niet ingrijpen van Trump is schokkend

Amerika is het enige land dat ik ken waar een nieuwsuitzending een ’show’ wordt genoemd. „We take a break, but will soon be back with the show”, klinkt het als er reclame aankomt. Mogelijk dat de presentatoren daarom miljoenen verdienen. Dat doet een showman immers en niet een simpele nieuwslezer.