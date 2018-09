Pas op: file!

Uit onderzoek van navigatieservice INRIX blijkt dat in Europa het aantal files is afgenomen met 18 procent in 2011 en met 23 procent in 2012. In tegenstelling tot Europa vond er in Amerika een stijging plaats van 6,4 procent in het eerste kwartaal van 2013, nadat er twee jaar een daling had plaatsgevonden, schrijft News.com.

Brussel, België

Volgens de INTRIX Traffic Scorecard staan bestuurders in Brussel in de ergste files ter wereld. Met 83 extra uren aan filerijden staan zij op de eerste plaats.

Antwerpen, België

Het is een raadsel waarom de twee steden die het meest last hebben van verkeersopstoppingen in België liggen. Ons buurland heeft het er maar zwaar mee.

Los Angeles, VS

Met een gemiddelde van 59 extra uur aan filerijden staat deze stad aan de 'andere kant van de wereld' op de derde plaats.

Milaan, Italië

De modestad van de wereld is ook meteen een van de ergste plekken om in te moeten rijden.

Londen, Engeland

In deze megadrukke metropool staat dagelijks alles vast en is het beter om de metro te nemen. Londen bezet de vijfde plaats in de fileleed-onderzoek.

Parijs, Frankrijk

Met de gevreesde périphérique, de ringweg rond Parijs die altijd vast staat, is het niet verbazingwekkend dat de stad van de liefde in dit lijstje staat.

Honolulu, VS

Met gemiddeld 50 verspilde uren aan filerijden per persoon, per jaar, staat deze Hawaiiaanse stad op de zevende plek.

Rotterdam, Nederland

Ook wij moeten er vaak aan geloven. In de grote havenstad Rotterdam staan in Nederland de meeste files volgens INRTRIX. Vermijd als het even kan de A13 en het centrum.

Manchester, Engeland

Vaak zijn deze wegen het drukst als voetbalclub Manchester United tegen een balletje trapt.

San Fransisco, Amerika

Met een gemiddelde van 49 uur aan filerijden staat deze stad op de tiende, en daarmee laatste, plek in ons lijstje.