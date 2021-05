Toegangswegen naar Gaza weer gesloten na beschieting

Volgens de Palestijnse autoriteiten zouden de toegangswegen openblijven tussen 11.00 uur en 17.00 uur. Bij Kerem Shalom werden voornamelijk goederen naar Gaza gebracht en bij Erez konden buitenlanders naar buiten. Bij Erez raakte volgens lokale media een 19-jarige man gewond door zo’n raketaanval.

Door raketaanvallen in andere delen van Israël zijn twee mensen uit Thailand gedood. De twee werken in de regio Eshkol, die grenst aan de Gazastrook.

Enige coronatestpunt verwoest

Egypte heeft intussen de grenzen met de Gazastrook opengezet om medische hulpgoederen en voedsel te leveren. Het gaat onder meer om beademingsapparaten, zuurstoftanks en naalden. Gewonden uit de Gazastrook kunnen naar Egypte gaan om daar behandeld te worden. Daarvoor staan vijftig ambulances klaar. Er zijn negenhonderd bedden beschikbaar. Door een Israëlisch bombardement is het enige coronatestpunt in de Gazastrook verwoest.

De Egyptische president Abdulah Fatah Al-Sisi heeft bekendgemaakt dat zijn land ongeveer 409 miljoen euro beschikbaar stelt voor de wederopbouw van Gaza, waar honderden gebouwen zijn verwoest door Israëlische bommen. Duitsland heeft 40 miljoen euro toegezegd voor de steun aan burgers in Gaza. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas wil dat er meer humanitaire hulp komt voor de bewoners in het door Israël afgesloten gebied.

212 mensen gedood

Het geweld tussen Israël en Hamas laaide vorige week flink op vanwege rellen over het uitzetten van Palestijnen, die plaats moeten maken voor Joodse kolonisten in Jeruzalem. Sindsdien zijn zeker 212 mensen in de Gazastrook gedood door Israëlische bommen en twaalf mensen in Israël door raketten van Hamas.