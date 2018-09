Einde kraak-oorlog in zicht

Langzaam zwaait het hek open, nadat eigenaar Ferry Sint zich met zijn gezelschap aan de poort van het ADM-terrein heeft gemeld. Een allegaartje van krakers en kunstenaars ontvangt het gezelschap met koffie en koek. Een potige beveiliger, ingehuurd door Sint, loopt met het groepje mee voor het geval de krakers handtastelijk worden. ,,Maar vandaag is de pers erbij, dus het zal wel meevallen.’’

De krakers gedragen zich behoedzaam maar voorbeeldig op het kavel dat zij als hun ’vrijplaats’ beschouwen. Op papier is het bedrijf van Sint eigenaar van het dit mooie plekje in de ’Port of Amsterdam’, de vierde haven van Europa. Maar de praktijk is anders. Via een bij de rechter afgedwongen regeling moet hij zich 24 uur van tevoren melden bij de krakers als hij zijn stuk grond wil bezoeken. Want het terrein werd in 1997 gekraakt. Kraken is bij wet verboden, maar de gemeente Amsterdam hanteert de regel dat er in de stad niet ontruimd wordt voor leegstand. Sint moet dus met bonafide huurders op de proppen komen om zijn grond terug te krijgen. Dat lijkt nu eindelijk te lukken, onderstreept de aanwezigheid van twee prominente maritieme bedrijven bij het bezoek. Terwijl de uitgenodigde havenondernemers met veel belangstelling het perceel bekijken, loopt Sint met een verbeten glimlach rond. ,,Het is steeds twee stappen vooruit en dan weer één stap terug, maar ik begin er nu weer lol in te krijgen.’’

Helemaal vreemd is de argwaan van de krakers in de richting van Sint niet. Want op een ochtend in mei van 1998 kwam de schoonvader van Sint op een heel andere manier het terrein op. Met een shovel werd geprobeerd de opstallen op het terrein te slopen, terwijl een peloton zware jongens klaarstond om verzet van de krakers in de kiem te smoren. De politie beëindigde deze illegale sloop, een aanklacht wegens poging tot doodslag draaide in hoger beroep uit op een maand voorwaardelijk en een geldboete. De veroordeelde was de schoonvader van Sint, de omstreden vastgoedman Bertus Lüske, die in 2003 werd geliquideerd. Het gebouw dat beschadigd raakte door de bulldozer staat nog steeds overeind en is door de bewoners versierd als een monument.

Sinds het incident in 1998 is het ronduit oorlog tussen de krakers en de nazaten van Lüske, die de 22 hectare land en 20 hectare havenwater sindsdien bezitten. Toen hoveniers onlangs begonnen met het kappen van bomen aan de buitenkant van het gekraakte gebied werden ze belaagd door de bezetters. Ook troffen ze lange spijkers aan in de bomen die in de loop van de jaren op het terrein zijn gegroeid. De stalen nagels zijn vermoedelijk bewust in de stammen gedreven om de kettingzagen te laten knappen, levensgevaarlijk voor de mannen die het terrein bouwrijp wilden maken. De groep van ongeveer 130 krakers waant zich heer en meester. ,,Sorry maar ik wil niet dat jullie dat deel van het gebied ingaan, dan wordt de privacy van de bewoners echt aangetast’’, stelt een haveloze kraker resoluut als Sint en zijn bezoekers rondlopen. Het romantische beeld van een kunstzinnige vrijplaats blijkt in de realiteit een luxe omheind vakantiepark waar kunstenaars voor een schijntje wonen in het rustige groen. Bovendien worden er jaarlijks festivals en concerten georganiseerd in het gebied, met kaartjes á 19 euro. Buiten de groep georganiseerde krakers wonen nog eens honderden buitenlandse krakers in een allegaartje van campers en caravans op het terrein.

Heino Braspenning, een Amsterdamse nautische ondernemer die zijn bedrijf graag op het perceel zou vestigen, kijkt belangstellend rond. Voor hem is de ochtend een feest van herkenning. Als 15-jarig jochie werd hij aan het werk gezet bij de Amsterdamse Droogdok Maatschappij, dat toen op het perceel gevestigd was en waar het terrein nu nog zijn naam aan dankt. ,,Kijk, daar staan nog een paar van de originele stalen elementen uit die tijd, waarmee de schepen werden opgeknapt.’’

Braspenning heeft een scheepsschilderbedrijf in Noord, maar moet daar binnen enkele jaren vertrekken. ,,Dit stukje is eigenlijk het enige echte maritieme kavel dat nog beschikbaar is in de haven’’, verklaart hij zijn belangstelling. ,,Maar dat met die krakers is hun probleem, dat moet eerst opgelost.’’ Ook Koole BV, een onderneming die eerder dit jaar Mammoet Salvage overnam, bekend van de redding van de Russische onderzeeër Kursk, wil een kavel huren van Sint en heeft zelfs al een huurovereenkomst getekend. De grote reparatiehal van de ADM moet worden opgeknapt, maar kan daarna direct gebruikt als uitvalsbasis voor de schepen van Koole. ,,Damen Shipyards moet de twee locaties aan de noordkant van het IJ in 2018 en 2028 opgeven van de gemeente. Dus die kijken ook om zich heen’’, legt Sint uit. Dat hij nu potentiële huurders heeft gevonden is een grote stap vooruit, want de verhuur van het kavel is lastig vanwege een kettingbeding. Dit betekent dat Sint de grond alleen mag verhuren aan scheepsbouwbedrijven, andere bedrijvigheid is er niet toegestaan.

Gesteund door het Amsterdamse stadsbestuur weten de krakers de verhuur van de grond aan maritieme bedrijven al jaren tegen te houden. Als het aan Sint had gelegen had de politie het terrein al drie keer ontruimd. Maar zo ver is het nog lang niet. Het aantal rechtszaken en bezwaarprocedures dat nu nog loopt is nauwelijks op twee handen te tellen. Aan het eind van de zomer leek er goed nieuws te zijn omdat met de intentieverklaring van Koole een omgevingsvergunning kon worden ingediend. Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de vergunning in 2017 onherroepelijk. Verantwoordelijk wethouder Kajsa Ollongren erkende in september dan ook dat de komst van bedrijvigheid naar het decennia gekraakte terrein onvermijdelijk lijkt, en daarmee de kap van de rest van de begroeiing. Maar kort daarop volgde weer een tegenslag. De kapvergunning om het terrein alvast bouwrijp te maken werd toch geweigerd, nadat linkse partijen in de gemeenteraad het voor de krakers hadden opgenomen. De wethouder wil dat de boompjes voorlopig blijven staan. Niet omdat deze houtopstand zo waardevol is voor de natuur of voor het landschap, erkent Ollongren, maar vanwege het woongenot van de krakers. Dat wordt aangetast als de bomen verdwijnen.

Als een soort wanhoopspoging heeft Sint aangeboden elders in de haven een stuk grond te pachten voor de krakers waar zij zich kunnen vestigen na hun vertrek van het ADM-terrein. Maar dat aanbod is nog niet geaccepteerd. En de krakers hebben de volgende juridische barrière al in voorbereiding. Volgens krakersvoorman Hay Schoolmeesters zijn de geïnteresseerde huurders als Koole en Braspenning helemaal geen scheepsbouwbedrijven, wat het kettingbeding wel voorschrijft. Als het stadhuis die lezing volgt en de komst van deze nautische bedrijven aanvecht is Sint weer terug bij af.

De rol van de gemeente is sowieso opmerkelijk. Want niet alleen Sint wil ondernemen op het ADM-terrein. Ook het Amsterdamse stadsbestuur loerde in het verleden hongerig naar de 45 hectare land en water van Sint dat omringd is door het Havenbedrijf, een zelfstandige onderneming waarvan de aandelen in handen zijn van de hoofdstad. Eerder bood het bijna 30 miljoen euro voor het kavel. ,,Een belachelijke prijs, nog geen derde van de waarde’’, denkt Sint. ,,Dan verhuren we deze grond liever zelf.’’ Ook zijn er plannen geweest om het gebied te verpachten aan ’Port of Amsterdam’. Het Havenbedrijf kan zich een afwachtende houding veroorloven omdat het bij de vorige eigenaren het eerste recht op terugkoop heeft bedongen. Sint kan dus niet om dit dochterbedrijf van de gemeente heen, terwijl diezelfde gemeente ook oordeelt in de strijd tussen Sint en de krakers.

Ook Koole verbaast zich over de rol van de gemeente. ,,We vinden de afwachtende houding van de gemeente erg jammer want het gaat wel om een hoop banen. Als wij in de toekomst een schip ter reparatie binnenbrengen hebben ze zo maar 70 medewerkers nodig’’, legt directeur Jurgen Treffers uit. ,,Wij komen oorspronkelijk uit de regio en vinden dit gebied gewoon de beste vestigingsplaats voor onze activiteiten. Maar de houding van de gemeente dwingt ons ook om te gaan kijken naar alternatieven als Rotterdam of Antwerpen.’’

Sint vermoedt dat de halsstarrige houding van de gemeente te maken heeft met oud zeer. Want Lüske nam het in de jaren tachtig met een knokploeg op tegen de toen oppermachtige krakers in de hoofdstad. Eberhard van der Laan was in die jaren juist voor de kraakbeweging en fungeerde als liaison tussen de krakers en het stadhuis, zo bleek uit een recent gepubliceerde biografie. ,,Dat zit ons nu nog dwars’’, denkt Sint.

Terwijl de groep langzaam terugloopt naar de auto’s bekijkt de haveloze kraker Pavol het hele gezelschap meewarig. Het is 10.00 uur ’s ochtends maar er hangt al een zware dranklucht om de Slowaak ,,Ik ben al 25 jaar stadsnomade, we hebben een beetje ruimte nodig! Waarom zouden we weggaan als we daar ergens anders minder ruimte voor terug krijgen?’’, vraagt hij zich af. Niels Kooijman, een medewerker van Sint, hoort het verbeten aan. ,,Lüske is niet meer en komt niet meer. Sint is een gezonde ondernemer die netjes door de bibob komt. Hem wordt nu onrecht aangedaan.’’