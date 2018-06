Vrouw overleeft harpoen door hoofd

Het ongeluk gebeurde toen haar man zijn harpoengeweer per ongeluk afvuurde tijdens het schoonmaken. Als de harpoen ook maar iets anders terecht was gekomen, had de Braziliaanse vrouw het ongeluk niet overleefd, aldus haar dokters.

Op dit moment revalideert de vrouw van een spoedoperatie in het ziekenhuis en maakt ze het naar omstandigheden goed. De artsen verwachten dat ze volledig zal herstellen.