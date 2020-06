’Nepverpleger Leroy S. sloeg eerder toe’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

DEN BOSCH - De ’nepverpleger’ die een aantal weken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkte, is de 24-jarige Leroy S. Dat bevestigen bronnen vrijdag aan Hart van Nederland. Het was waarschijnlijk niet de eerste keer dat de man zonder papieren toesloeg.