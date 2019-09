Nieuwe informatie in zaak dubbele moord Hooge Zwaluwe

Leden van motorclub No Surrender wachten de rouwauto op in een erehaag tijdens de uitvaart van captain Brian Dalfour. Ⓒ ANP

BREDA - In het proces over de dubbele moord op No Surrender-captain Brian Dalfour en zijn kompaan Muljaim Nadzak in het vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe is nieuwe informatie opgedoken. Dat liet de officier van justitie donderdag weten bij de rechtbank in Breda.