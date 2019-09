OM eist in zaak dubbele moord Hooge Zwaluwe

Leden van motorclub No Surrender wachten de rouwauto op in een erehaag tijdens de uitvaart van captain Brian Dalfour. Ⓒ ANP

BREDA - Het Openbaar Ministerie in Breda komt donderdag met de strafeisen tegen vijf Belgen en een Nederlander die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op No Surrender-captain Brian Dalfour (47) en zijn kompaan Muljaim Nadzak (34). Het tweetal werd in oktober 2015 doodgeschoten in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe. Het dodelijke geweld is volgens het OM het gevolg van een zogeheten ripdeal.