Zaak dubbele moord Hooge Zwaluwe aangehouden om nieuwe informatie

Over de nieuwe informatie is niets meegedeeld. De advocaten van de verdachten weigerden na urenlang overleg achter gesloten deuren met rechtbank en Openbaar Ministerie iets te onthullen.

Aanleiding voor de kogelregen die een einde maakte aan de levens van No Surrender-captain Brian Dalfour (47) en zijn kompaan Muljaim Nadzak (34) is vermoedelijk een uit de hand gelopen ripdeal. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Dalfour, de uit Macedonië afkomstige beroepscrimineel Nadzak en Rotterdammer Roy O. van plan waren om 5 mannen uit Antwerpen te beroven. Ze deden alsof ze 15 kilo cocaïne wilden kopen voor 400.000 euro, maar hun eigenlijke plan was een ripdeal, zegt het OM.

Dat liep gruwelijk mis. Het OM denkt dat de Belgen werden vastgebonden, maar terugvochten en erin slaagden om Dalfour, Nadzak en Roy O. neer te schieten. Ook een van de Belgen werd geraakt door rondvliegende kogels. Of dat scenario klopt is nog steeds de vraag. In 2016 deed justitie nog een kostbare poging om met een reconstructie helder te krijgen wat er was gebeurd. Die operatie kostte 1,2 miljoen euro vanwege de omvangrijke veiligheidsmaatregelen die moesten worden getroffen. Veel helderheid leverde het niet op. De gebruikte wapens, de drugs en het geld zijn tot op de dag van vandaag spoorloos.

Het onderzoek nam zoveel tijd in beslag dat de voorlopige hechtenis van alle verdachten inmiddels is geschorst.

Vandaag zouden de verdachten te horen krijgen welke eisen het OM in gedachten heeft, maar dat ging niet door.