Drie noodoplossingen KPN faalden

Dat zegt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) tegen de Tweede Kamer. „Het systeem van KPN heeft drie backups, die hebben alle drie niet gewerkt.” De bewindsman zegt dat een eerste conclusie is ’dat er iets grondig is verstoord’. „Daarover was ik wel verbijsterd.” In 2012 ontstond er door een storing een soortgelijke situatie, waarna door toenmalig minister Opstelten werd beloofd dat het nooit meer moet kunnen gebeuren dat 112 compleet plat ligt.

Grapperhaus kan nog weinig duidelijkheid geven over de exacte toedracht van de storing. „Het is op onverklaarbare wijze verkeerd gegaan, we moeten echt onderzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren.” Twee inspecties en het Agentschap Telecom doen onderzoek naar die storing, die landelijk voor grote paniek zorgde. Ook KPN komt zelf nog met nadere toelichting. Vanuit de Tweede Kamer klinkt de roep om een ander systeem. Zo zouden verschillende bedrijven moeten worden ingezet voor noodoplossingen, waardoor er altijd nog een noodlijn is als een bedrijf problemen heeft.

Bekijk ook: KPN verhoogt bewaking alarmnummer

Bekijk ook: KPN verhoogt bewaking telefoonverkeer 112