Corruptieverdachte verliest vicevoorzitterschap EU-parlement

De sociaaldemocraat Kaili was een van de veertien vicevoorzitters van het parlement. Ze zit vast en kan geen beroep doen op haar onschendbaarheid als Europarlementariër omdat de politie haar vader en later haarzelf op heterdaad wist te betrappen met stapels contanten en allerlei kostbaarheden, vermoedelijk van opdrachtgever Qatar.

Bijna het voltallige parlement steunde het besluit om Kaili uit haar ambt te zetten. Een Kroaat stemde tegen en twee andere Europarlementariërs, onder wie het onafhankelijke Nederlandse lid Dorien Rookmaker, onthielden zich van stemming.

’Ik veroordeel elke vorm van corruptie’, laat Rookmaker weten in een reactie aan De Telegraaf. ’Ik heb me onthouden van stemming omdat iemand volgens mij altijd onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Eva Kailua is nu niet in Strasbourg en kan zichzelf daarom niet verdedigen. We moeten uitermate voorzichtig met dit soort situaties omgaan en daarom denk ik dat dit het juiste is om te doen.’