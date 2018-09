Politie zoekt langs weg van Rhenen naar Doorn

Na een oproep kreeg de politie donderdag veel beelden van particulieren en bedrijven binnen. „Maar aangezien het Hemelvaartsdag was en veel mensen een lang weekeinde hebben, zijn vast nog niet alle camerabezitters bereikt. Nu zoeken we zelf elke camera langs de route op”, aldus een politiewoordvoerder. De afstand tussen Rhenen en Doorn is ongeveer 17 kilometer.

Het staat vast dat de kinderen maandagavond om kwart over 10 nog in de auto zaten, toen hun vader benzine tankte in het Zuid-Limburgse Neerbeek. Het gezin kende die omgeving en was er vaker geweest, zegt de politiewoordvoerder. De 38-jarige vader werd dinsdagochtend om 8 uur door wandelaars in de bossen bij Doorn gevonden. Hij had zelfmoord gepleegd.

„Als we kunnen vaststellen dat de kinderen op de Rijnbrug tussen Kesteren en Rhenen of daarna nog in de auto zaten, beperkt dat ons zoekgebied aanzienlijk. We richten ons nu helemaal op het invullen van een tijdlijn”, aldus de politie, die al sinds dinsdag onafgebroken met tientallen rechercheurs aan de zaak werkt.