Siciliaans vliegveld dicht door vulkanische as van Etna

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anadolu Agency

CATANIA - Het vliegveld van Catania op Sicilië is donderdag dicht vanwege een uitbarsting van de vulkaan Etna. Uit de krater komt een zwarte rookwolk. In verband met vulkanische as in de lucht is de luchthaven tot 17.00 uur gesloten, meldt het vliegveld bij de tweede stad van Sicilië.