Slachtoffer Yorkshire Ripper: ’Zijn dood zorgt toch voor iets van een afsluiting’

’Yorkshire Ripper’ Peter Sutcliffe gaf achteraf toe dat hij stomverbaasd was dat hij niet eerder was opgepakt. Ⓒ ANP/HH

Londen - Peter Sutcliffe, de Yorkshire Ripper, is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden. De man die het land, en de wereld, eind jaren zeventig in de ban hield met een aanhoudende reeks brute moorden op jonge vrouwen, werd eerder deze week in het ziekenhuis opgenomen nadat hij in de gevangenis besmet was geraakt met het coronavirus. Hij wenste niet te worden behandeld. Sutcliffe werd 74 jaar.