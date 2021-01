LIVE | RIVM komt met weekcijfers: aantal besmettingen weer iets lager

In de afgelopen week zijn weer minder coronabesmettingen aan het licht gekomen dan een week eerder. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag het precieze aantal bekend in een wekelijks rapport. De cijfers kunnen mogelijk meer inzicht geven in de effecten van de lockdown, die op 15 december inging om het virus te beteugelen.

Het totale aantal positieve testresultaten in de afgelopen week hangt af van het dagcijfer van dinsdag. Opgeteld werden in de zes dagen waarover de cijfers al wel bekend zijn ruim 50.000 besmettingen gemeld. Daar komen de laatste dagelijkse cijfers nog bij. Gemiddeld werden afgelopen week ruim 8200 nieuwe gevallen per dag gemeld. Als dat zo blijft, komt het weekcijfer ruimschoots onder de 60.000 uit, ruim 10 procent lager dan de week ervoor.

In de vorige update, op dinsdag 29 december, becijferde het instituut dat in de zeven dagen ervoor 67.388 positieve testresultaten waren geregistreerd. Dat kwam neer op een daling van zo'n 12 procent ten opzichte van de week daarvoor. Of de afname te danken was aan de lockdown, viel volgens het RIVM echter nog niet te zeggen. Het instituut hield rekening met de mogelijkheid dat tijdens de feestdagen minder mensen die klachten hadden zich hebben laten testen.

In de wekelijkse rapportage geeft het RIVM ook de laatste stand van zaken over ziekenhuisopnames, sterfgevallen en het zogeheten reproductiegetal. Dat getal geeft weer hoe snel het virus zich verspreidt. In het vorige weekoverzicht stond het op 1,15. Dat wil zeggen dat 100 besmette mensen gemiddeld 115 anderen aansteken.

