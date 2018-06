Handballers Volendam winnen beker

Volendam won de beker voor de zesde keer. De ploeg keek bij rust nog tegen een achterstand van 14-15 aan. Volendam revancheerde zich voor de nederlaag van vorige week in de eindstrijd van de Beneluxliga tegen het Belgische Bochelt (35-29).

Volendam wil ook titel

Boj van Limbeek speelde een hoofdrol in de zwaarbevochten zege van Volendam. "We hebben de wedstrijd gewonnen dankzij ijzersterk verdedigen in de laatste fase van de wedstrijd”, analyseerde hij. "Wat nu rest, is de strijd om de landstitel. Iedereen roept dat wij dit seizoen te verslaan zijn, maar we hebben met elkaar afgesproken dat wij tot de vakantie geen wedstrijd meer zullen verliezen.”