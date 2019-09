’Johnson smeekte zijn broer diep in de nacht te blijven’

„In de afgelopen weken werd ik gemangeld tussen de trouw aan mijn familie en het nationale belang”, schreef Jo Johnson (47), die onder meer universiteiten en wetenschap in zijn portefeuille had, op Twitter. „Het was een eer om onder drie premiers te hebben gediend als minister.”

Die aankondiging sloeg in als een bom. Niemand was ervan op de hoogte, zelfs niet de meest ervaren adviseurs van Johnson. Volgens The Sun had hij diep in de nacht nog een zeer intens, en zeer lang telefoongesprek met Jo. Boris smeekte daarin zijn broer te blijven.

Jo bleef bij zijn punt. Hij kon zich niet vereenzelvigen met de manier waarop de Brexit dreigt te worden uitgevoerd. ’s Ochtends zweeg Boris in alle talen over het telefoongesprek met zijn broer. Toen het vertrek openbaar werd, was iedereen verrast, aldus The Sun.

Pijnlijk

Premier Boris Johnson (55) bedankte in een speech zijn broer voor zijn diensten. „Hij was een geweldig parlementslid en een fantastische minister.”

Journalisten wezen hem erop dat de premier had beloofd het land te verenigen. Nu heeft hij eerst zijn partij uiteen laten vallen, en daarna zijn eigen familie. „Ik wil het land verenigen door dit (de Brexit, red.) klaar te krijgen”, reageerde hij op die kritiek. „Mensen zijn er klaar mee.”

Eerder opgestapt

Jo Johnson stapte vorig jaar ook al uit de regering. Toen nam hij ontslag als onderminister van Transport onder premier Theresa May. De jongere broer van Boris Johnson uitte toen felle kritiek op de brexitkoers van May. Ook riep hij op tot een tweede referendum.

Jo stond bij het referendum in 2016 niet aan de kant van zijn broer. Boris was een van de gezichten van de leave-campagne die ijverde voor een Brits vertrek uit de EU, terwijl Jo juist voor remain (’blijven’) was.