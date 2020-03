Vrouw wordt wakker van inbrekers op haar slaapkamer

Eerder op de avond werd er rond 21.00 uur bij de Brabantse vrouw aangebeld. Een jonge man vroeg of er een bepaald meisje op het adres woonde. Dat was niet het geval en dus vertrok de jongen weer.

Het ging mogelijk om een truc, want later op de avond, toen de vrouw op bed in slaap was gevallen, werd ze wakker van lichtschijnsel. „Toen zij haar ogen opende zag ze tot haar schik twee jonge mannen in de slaapkamer staan. Een van hen vroeg haar of ze geld had terwijl de andere onverstoorbaar de kastjes op haar slaapkamer doorzocht”, beschrijft de politie de inbraak.

’Blijf hier’

Het roofduo droeg het slachtoffer op rustig te blijven en pas naar beneden te gaan zodra de mannen weg waren. Dat deed ze. Na verloop van tijd durfde ze het aan om beneden te gaan kijken. Haar woning bleek volledig te zijn doorzocht. Er zijn spullen ’en wat contant geld’ meegenomen.

Een van de verdachten wordt door de vrouw omschreven als een getinte jongen van ongeveer 1.60 meter lang. Hij had zwart kort haar en droeg een zwart jack en een donkere broek. Hij sprak Nederlands met een buitenlands accent.