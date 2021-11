Opvolger Fyra razendsnel: ’De Wesp is echt de Tesla onder de treinen’

Premium Financieel

Treinen of vliegen? ’Er is meer keuze’

Het spoor is in de toekomst in veel gevallen geen alternatief voor vluchten op de korte afstand, zo blijkt uit een rondgang langs experts. Hoewel de trein qua uitstoot bij de reis lager zit dan het vliegen, is de aanleg van nieuw spoor vervuilend en tijdrovend.