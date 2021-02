Man betaalde prostituees met zelf geprint geld: ’Zelfs een blinde kon zien dat het nep was’

De geldtruc van de man kwam aan het licht toen een van de prostituees haar verdiende centen op haar bankrekening wilde storten op de dag nadat ze de vervalste biljetten had aangenomen. Toen de geldautomaat de storting weigerde meldde de vrouw (39) zich met de vreemde bankbiljetten bij de politie. Dat schrijft de Zwitserse nieuwssite The Local.

Gedupeerde: ’Het was donker’

De man heeft twee keer gebruik gemaakt van de zelfgefabriceerde biljetten. In juni en oktober 2019 betaalde hij twee verschillende vrouwen voor seks. De 39-jarige vrouw had de vreemde valse bankbiljetten die bewuste avond geaccepteerd omdat ze er volgens haar echt uitzagen.

„Het was donker in het appartement, want de gordijnen waren dicht. De biljetten zagen er echt uit. Alleen later toen de machine ze niet accepteerde, zag ik pas dat ze nep waren”, verklaarde de vrouw in de rechtbank.

De advocaten van de man voerden aan dat ze het geld vrijwillig had aangenomen, hoewel het toch overduidelijk was dat de bankbiljetten frauduleus waren. Bij en huiszoeking van de politie bleek dat de man nog meer geld op voorraad had. Hij vervaardigde zijn contanten op zijn eigen kleuren-inkjetprinter.

Verkeerd om geprint

De kapitaal was niet voorzien van echtheidskenmerken en de biljetten werden in sommige gevallen zelfs verkeerd om gedrukt. De politie was dan ook stomverbaasd dat de man kon denken dat het geld ongemerkt mee weg zou kunnen komen.

De man is veroordeeld voor fraude, valsemunterij en de circulatie van vals geld. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar.