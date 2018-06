Meeste tevredenheid over kleine zorgverzekeraars

Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek van MarketResponse onder 500 Nederlanders naar tevredenheid over hun zorgverzekeraars. Verzekeraar ONVZ steekt er duidelijk bovenuit, want ook PNOzorg (voor de mediabranche) en VvAA (voor medische professionals) zijn labels van de verzekeraar uit Houten. Grote verzekeraars als VGZ en Menzis (met bijbehorend label Anderzorg) en de dochtermerken van Achmea (Zilveren Kruis, Agis, TakeCareNow) scoren lager, maar nog wel een ruime voldoende.

Goed online, slecht in uitleg over eigen bijdrage

Verzekerden zijn best tevreden gezien de laagste beoordeling een 7,5 is. Als hen naar specifieke zaken wordt gevraagd, blijken ze positief over de mogelijkheden om online te kunnen declareren en de stand van het eigen risico te kunnen zien. Uitleg over de eigen bijdrage die verzekerden voor sommige behandelingen moeten betalen en het verschil tussen vrijwillig en verplicht eigen risico, kan een stuk beter. Wolter Kloosterboer, Expert Verzekeringen bij MarketResponse: "Verzekerden raken het overzicht kwijt en krijgen al snel een gevoel dat er iets onrechtvaardigs gebeurt. Zorgverzekeraars moeten dit beter gaan uitleggen, want het schaadt het vertrouwen."

Duidelijkheid over contracten

Consumenten laten in het onderzoek weten dat ze meer duidelijkheid willen over bepaalde aspecten in hun verzekering. Zo geeft 90 procent van de ondervraagden aan dat het duidelijkheid wil over de contracten met zorgverleners. Acht op de tien wil dat verzekeraars duidelijk aangeven waarom ze geen contract sluiten met bepaalde ziekenhuizen.