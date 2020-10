Nieuwkomer CDA werkte in Brabant samen met Forum: ’Ik snap Hugo’s uitspraken over Baudet’

Inge van Dijk

Den Haag - Het CDA heeft een nieuwe trofee: de Brabantse Inge van Dijk. Als derde op de voorlopige kandidatenlijst voor de Tweede Kamer is zij de hoogste nieuwe binnenkomer. Toch stuit de keuze nu al op kritiek. Het was namelijk Van Dijk die als voorzitter van het provinciale CDA-bestuur de geruchtmakende samenwerking smeedde met Forum voor Democratie in Noord-Brabant. „Ik kan je garanderen dat ik destijds best wel wat slapeloze nachten heb gehad.”