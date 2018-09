Frans Halsfestival in sfeer van Gouden Eeuw

Op Hemelvaartsdag barst het festival los als het schip 'Nieuw Haarlem' vaten vol Frans Halsbier lost op de kade van het Spaarne. Bij de intocht van het bier is ook Frans Hals 'zelf' aanwezig, evenals Malle Babbe, de vrouw die op een van zijn beroemdste schilderijen staat. Zij zullen het eerste vat openmaken en zich tegoed doen aan het speciaalbier. Op een bierkar, die door paarden wordt getrokken, gaan de vaten daarna naar de kroegen in de stad.

Nog tot dinsdag zijn er activiteiten in de stad, zoals een meezing- en theaterfeest met als thema 'I love Malle Babbe', optochten, oude ambachten en bierfestijnen. Kopieën van schilderijen van Frans Hals staan op ware grootte op locaties waar ze zijn gemaakt. Ook op plekken waar vrienden of opdrachtgevers van Frans Hals woonden, zijn de schilderijen van de geportretteerden te zien.

Het Frans Halsfestival is onderdeel van het Frans Halsjaar in Haarlem. In het jubilerende museum is tot en met 28 juli de expositie 'Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan' te zien.