Eerste geëvacueerden keren terug na giframp

De regeling gold vooralsnog alleen voor de 47 gezinnen in één straat, de Hekkerstraat. Binnen een kleine 4 uur waren zij in hun huis terug, lieten de autoriteiten weten.

Andere evacués moeten in ieder geval nog een nacht bij familie, vrienden of elders verblijven. Voor 47 bewoners zal het nog langer duren, zeker nog tot 18 mei. Deze mensen wonen zeer dicht bij de rampplek. Totdat de wrakstukken van de ontspoorde en ontplofte trein zijn weggetakeld, moeten zij wegblijven. In totaal werden sinds de ramp zaterdagochtend circa 400 bewoners geëvacueerd.

Premier Elio Di Rupo en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet brachten eerder woensdag een bezoek aan het getroffen Wetteren. Ongeveer 200 inwoners moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Op dit moment verblijven er nog vijf in het ziekenhuis, maar zij zijn niet in levensgevaar.

Het onderzoek naar de oorzaak van de treinramp loopt nog. Door de ontsporing en ontploffing kon een deel van de giftige lading via het bluswater zich in de riolering verspreiden. Een 64-jarige man kwam door giftige dampen in zijn woning om het leven.

Dinsdagavond bestond nog de vrees dat ongeveer 3000 tot 4000 mensen in het centrum van Wetteren moesten worden geëvacueerd. Aan het begin van de avond stortregende het in de Vlaamse plaats, waardoor de kans ontstond dat gifstoffen zich verder zouden verspreiden door het rioleringsstelsel. Maar dat gebeurde niet.

Inmiddels hebben de autoriteiten gras, groenten, maïs en melk in de omgeving gecontroleerd. Die bleken veilig. Wel werd bij enkele eieren een lichte verontreiniging vastgesteld. Bewoners die op minder dan 1000 meter afstand van de plek van het ongeval wonen, wordt afgeraden om levensmiddelen uit hun tuinen te eten. Op een deel van de Schelde, die langs Wetteren stroomt, mag uit voorzorg niet worden gevist.