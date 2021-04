’Geboortegolfje’ Beekse Bergen: twee zebra’s en een giraffe

„Het gaat goed met alle drie de jongen”, vertelt hoofd dierenverzorging Rolf Veenhuizen. „We hebben de giraffe Kabira genoemd, wat ’machtig’ betekent in het Swahili. De Grantzebra heeft de naam Chronos gekregen, ’zonnegod’, naar aanleiding van het verzetten van de klok. Inmiddels lopen zij, samen met Grévy zebra-mannetje Samburu, buiten op de vlakte.”

Het park deelde een video van het jonge leven op YouTube.

De Nubische giraffe is één van de meest bedreigde ondersoorten van de giraffe. „Hun situatie in het wild verslechtert. Deze diersoort leeft vooral op savannes in Afrika en dit leefgebied wordt steeds kleiner. Er wordt daarnaast ook op de Nubische giraffe gejaagd. Vanwege hun vlees, maar ook vanwege de haren uit de staart. Hiervan worden bijvoorbeeld armbanden gemaakt en daarom zijn deze haren van grote waarde”, zegt Veenhuizen.

Chronos Ⓒ Beekse Bergen

Ook de Grévy zebra wordt bedreigd. Er leven nog maar zo’n 2.000 dieren in het wild. Ook het aantal Grantzebra’s in het wild neemt af. De Grantzebra is de enige zebrasoort met strepen op de buik.

Met de geboortes werkt Safaripark Beekse Bergen mee aan de fokprogramma’s van deze soorten.