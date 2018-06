'Opmerking Dijksma babymelkpoeder beetje dom'

Eerder verklaarde Dijksma dat alleen de twee favoriete merken babymelkpoeder van ouders uitverkocht waren. Volgens De Rijke suggereert zij daarmee dat ouders makkelijk kunnen overstappen op een ander merk. Dit zou echter darmklachten kunnen opleveren bij de jonge kinderen.

Het duurt volgens De Rijke even voordat baby's gewend zijn aan een bepaald merk melkpoeder. Ze kunnen daarbij klachten als diarree of krampen in de darmen krijgen. Het wisselen van merk noemt zij dan ook „heel onverstandig”.

Ouders letten bij het kopen van de poeder vooral op hoe hun baby op het mengsel reageert en niet op hun eigen voorkeur voor een merk. „Het is niet zo dat je even gaat shoppen naar de leukste melk die het beste bij je kindje past”, benadrukt De Rijke.

Dijksma stelt echter dat de organisatie een verkeerde voorstelling van zaken geeft en zegt juist, binnen de mogelijkheden die zij heeft, de belangen van ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. „Ik handel juist in het belang van alle jonge ouders zodat zij de poedermelk kunnen gebruiken die het best past bij hun kind. Daarom heb ik alle betrokkenen bij elkaar geroepen en worden er maatregelen getroffen die passen in deze wereldmarkt. Alleen als er absolute schaarste is aan voedsel kan de overheid bijvoorbeeld ingrijpen in de distributie, maar dan moet het crisis zijn. Ik ben mij juist zeer bewust van de moeilijkheden van een leeg schap. Ik was het overleg niet gestart als ik wist dat switchen van babymelkpoeder makkelijk was.”