Zoektocht naar vermiste jongetjes ook in Duitsland en België

De vader van de vermiste Julian (7) en Ruben (9) die gisteren zelfmoord pleegde in een bos in Doorn, blijkt zijn kinderen afgelopen maandag in goed overleg met hun moeder te hebben meegenomen onder het mom een korte vakantie te willen houden. Mogelijk was dat op een bestemming over de grens.

Het is nog volstrekt onduidelijk waar de knulletjes zijn gebleven en of zij nog in leven zijn. Hun vader, fysiotherapeut Jeroen Denis, liet geen brief of andersoortige afscheidsboodschap achter. Het feit dat Denis en de moeder van de kinderen, de Zeister brandweervrouw Iris van der Schuit, twee jaar geleden op moeizame wijze uit elkaar gingen en nog steeds problemen hadden, levert geen rooskleurig beeld op.

Verklaringen

“Het is op dit moment nog onduidelijk waar de vader maandag met zijn zonen naar toe is gegaan, mensen uit zijn omgeving verklaren daar verschillend over”, aldus een woordvoerder van de politie Midden Nederland. “Zodra wij meer zekerheid hebben, brengen we dat onmiddellijk naar buiten omdat het een aanwijzing kan vormen voor eventuele getuigen die de kinderen kunnen hebben gezien.”

De vader haalde de jongens maandagmorgen bij hun moeder op. Vast staat dat hij maandagavond om kwart over tien nog in het Limburgse Beek heeft getankt. Op de beelden uit bewakingscamera’s van het tankstation is niet te zien of hij de kinderen toen nog bij zich had. De plek doet vermoeden dat Denis ofwel in het Limburgse heuvelland of in Duitsland is geweest.

Camerabeelden

“We pluizen nu alles uit”, vervolgt de politie. “Welke routes heeft de vader gereden, waar is zijn gsm aangestraald, waar hij heeft hij gepind; alles kan leiden tot aanknopingspunten. Ook de beelden uit camera’s langs de grote snelwegen tussen Doorn en Beek worden bekeken. Verder wordt aan de hand van grensbewakingscamera’s onderzocht of de vader wellicht met de jongens naar Duitsland of België is gegaan.”

Het Nederlandse Amber Alert is inmiddels naar die twee landen uitgebreid – het eerste Europese Amber Alert - en krijgt in onze buurlanden volop navolging. Ook de Duitse en Belgische media berichten uitvoerig over de zaak. Op de schermen in alle treinstations in het Duitse Nordrijn-Westfalen prijken foto’s en informatie over Julian en Ruben.

Hun vader heeft zich verhangen in het Doornse Gat, een bosrijke omgeving bij Doorn, waar hij dinsdagochtend door wandelaars is aangetroffen. Het duurde uren voor de politie zijn identiteit kon vaststellen en voordat duidelijk werd dat zijn zonen vermist waren. Moeder Iris dacht dat haar kinderen bij haar ex waren. De huidige partner van Denis was lange tijd telefonisch niet bereikbaar en kon zodoende ook niet om informatie worden gevraagd.

Hyundai

De auto van Denis, een blauwe Hyundai Getz (kenteken 08-NT-BV), is bij het Doornse bos aangetroffen. In de wagen, die op sporen wordt onderzocht, zijn volgens de politie spulletjes van de broertjes aangetroffen. Grote zoekacties in het bos, gisteravond en afgelopen nacht, hebben tot niets geleid.

Een tante van de jongetjes zei gisteravond tegen deze krant te hopen dat de jongens snel worden teruggevonden. “Het is voor mijn zus een nachtmerrie om niet te weten waar haar kinderen zijn. Toch houden we hoop dat zij zich mogelijk elders in Nederland bevinden. Laat iedereen die iets over de jongens weet, dat alsjeblieft snel aan de politie doorgeven.”

Amber Alert

De politie heeft pas om één uur afgelopen nacht een Amber Alert voor de jongetjes uitgestuurd dat binnenkwam bij de groep Nederlanders die zich heeft aangemeld voor een nachtelijk Amber Alert. Vanmorgen kregen alle overige aangesloten 1,3 miljoen Nederlanders de melding binnen.

Waarom de politie het Amber Alert al niet veel eerder in werking heeft gesteld, wordt volgens de zegsman van de politie Midden-Nederland onderzocht. “Het lijkt inderdaad alsof dat veel sneller kon. We zullen later evalueren hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vorig jaar vastgelegd dat alle urgente kindervermissingen binnen twee uur bij het landelijk bureau vermiste personen voor een Amber Alert aangemeld moeten zijn. Gisteravond om half tien bleek die afdeling echter nog niets te weten en moest het landelijk bureau vermiste personen van De Telegraaf vernemen dat de jongens onder alarmerende omstandigheden zijn verdwijnen.

Getuigen die de kinderen hebben gezien of weten waar Julian en Ruben kunnen zijn, wordt dringend verzocht om contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 – 8844.