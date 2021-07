’Kroongetuige had motief om Wiersum wat aan te doen’

Een aantal volgens hen cruciale getuigen die eerder door de rechtbank werden toegewezen, zijn niet gehoord. Een van hen is kroongetuige Nabil B., die vanwege zijn medische toestand ook in het mega-liquidatieproces Marengo al niet in staat bleek om verklaringen af te leggen.

De advocaten Roethof en Taekema van de verdachten Giërmo B. en Moreno B. willen Nabil B. aan de tand voelen over een ruzie die hij de dag voor de moord op zijn advocaat Derk Wiersum met hem had. Die ruzie zou er volgens hen op kunnen duiden dat ook Nabil B. een motief kan hebben gehad om zijn advocaat iets aan te doen.

Zakelijk conflict

De advocaat met wie Wiersum destijds de kroongetuige bijstond, heeft enkele dagen geleden gezegd dat de ruzie niet veel voorstelde. Het was „een zakelijk conflict dat nog diezelfde dag is bijgelegd.”

De advocaten willen ook een man horen die volgens informatie van het Team Criminele Inlichtingen in de Opel Combo zou hebben gereden die op de dag van de moord is gebruikt. Het Openbaar Ministerie ziet het nut er niet van in. De man zou op geen enkele manier aan de plaats delict te koppelen zijn. De man geldt nog wel steeds als verdachte, ook al staat hij in dit proces niet terecht.

Derk Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten vlak nadat hij zijn woning verliet.

Verslaggever Saskia Belleman was aanwezig in de rechtbank. Lees hier haar verslag terug: