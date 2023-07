MH17-dader Igor Girkin opgepakt en aangeklaagd voor extremisme in Russische rechtbank

Girkin is in een rechtbank in Moskou aangeklaagd voor het aanzetten tot extremisme. Dat melden Russische persbureaus vrijdag. Als de voormalige inlichtingenofficier schuldig wordt bevonden, kan hij worden veroordeeld tot vijf jaar cel.

Aanklagers van de Russische veiligheidsdienst FSB hebben de rechtbank gevraagd Girkin vast te zetten. Girkin werd volgens zijn echtgenote vrijdagochtend opgepakt. Waarom hij precies wordt aangeklaagd, is niet direct duidelijk. De Rus steunt de oorlog in Oekraïne, maar was de laatste tijd kritisch op de Russische president Vladimir Poetin en defensieminister Sergej Sjojgoe.

Tekst gaat verder onder de tweet

MH17

De voormalige inlichtingenofficier wordt internationaal gezocht voor betrokkenheid bij het neerhalen van MH17. Hij werd in november veroordeeld tot levenslang voor de moord op 298 inzittenden van het toestel. De rechter achtte hem als hoogstgeplaatste militair aldaar eindverantwoordelijk.

Girkins echtgenote Miroslava Reginskaja heeft een bericht over zijn aanhouding verspreid via Telegram. Ze schrijft dat hij aan het eind van de ochtend (begin van de middag in Nederland) is aangehouden door het zogenoemde Onderzoekscomité. "Ik weet niets over de verblijfplaats van mijn man, hij heeft geen contact met me opgenomen." Ze zou van vrienden begrepen hebben dat Girkin beschuldigd wordt van extremisme.

In 2021 sprak rechtbankverslaggever Saskia Belleman over de verdachten in de zaak MH17. Tekst gaat verder onder de video.

Girkin heeft in het verleden kritiek gehad op Poetin en de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe over het verloop van de Russische invasie in Oekraïne. In een van zijn laatste berichten op sociale media roept hij Poetin op om de macht over te dragen aan een opvolger. "Dit land zal niet nog eens zes jaar overleven met deze laffe middelmaat aan de macht." Eerder dit jaar heeft Girkin aangekondigd dat hij de politiek in wilde.

Volgens het Belarussische oppositiekanaal Nexta heeft iemand van de Wagner Groep deze week een klacht tegen Girkin ingediend. Girkin zou donaties voor het huurlingenleger hebben opgehaald, maar de opbrengst zou niet bij Wagner zijn beland.

Bekijk ook: Dit zijn de vier verdachten van de massamoord op vlucht MH17