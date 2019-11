Vijfde arrestant bracht truck naar Zeebrugge

Ⓒ AFP

ANTWERPEN - De 23-jarige Noord-Ier die zaterdag in Dublin werd gearresteerd in verband met de 39 vrachtwagendoden is de chauffeur die de koelwagen naar Zeebrugge bracht. Dat heeft het Belgisch federaal parket zondag bekendgemaakt. Deze vijfde verdachte in de zaak werd aangehouden nadat hij met een ferry vanuit Frankrijk was aangekomen in de Ierse hoofdstad.