Warmste 18 november ooit gemeten in De Bilt

In het zuidoosten van het land is het nog zachter met maxima van 15-16 graden. Het warmst is het in Maastricht, daar geeft de thermometer 16,2 graden aan. Het is daarmee net niet warm genoeg voor een nieuw record over alle weerstations. Dat staat nog steeds op naam van 18 november 1926, toen werd het in Maastricht 17,4 graden.

Het warmterecord van woensdag is alweer het derde datum-warmterecord van de maand en het dertiende van het jaar. In 2019 werden er 15 datum-warmterecords neergezet, in 2018 eentje minder. Deze trend is niet heel vreemd en past ook bij het opwarmende klimaat. Wel zijn er dit jaar nog geen kouderecords genoteerd.

Komende dagen is het weer typisch herfstweer met een afwisseling van droge dagdelen met zon, maar ook perioden met wat regen. De middagtemperatuur daalt naar 10-11 graden en vanaf vrijdag is het zelfs een graad of 8. Dit is overigens heel normaal weer voor de tijd van het jaar.