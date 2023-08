Noord-Korea na lancering raketten: kernaanvallen nagebootst

SEOUL - Noord-Korea heeft woensdag twee ballistische raketten afgevuurd. Het ging volgens Noord-Koreaanse media om een oefening waarbij tactische kernaanvallen op Zuid-Koreaanse commandoposten en luchthavens zijn nagebootst. Ook was het een waarschuwing aan de VS, die eerder op woensdag bommenwerpers hadden ingezet tijdens militaire oefeningen in de regio.

