Heyliger baart VVD zorgen

Aanleiding is de cruciale rol die de machtige politicus Theo Heyliger speelt bij de vorming van een nieuw kabinet. Deze politiek leider van de United People (UP) helpt de Democratic Party (DP) van demissionair premier Sarah Wescot-Williams aan een nieuwe meerderheid in de Staten. Dit in ruil voor enkele ministersposten. Zelf neemt Heyliger na een korte afwezigheid weer zitting in de Staten.

„Deze man trekt aan heel veel touwtjes op het eiland. Er zijn verbanden tussen hem en de onderwereld, die het kabinet veel zorgen moeten baren. Hij heeft heel veel macht”, zegt VVD-Kamerlid Bosman. Een foto waarop Heyliger aan een tafel zit met de omstreden casinobaas Francesco Corallo, momenteel gezocht door de Italiaanse justitie, omschrijft het Kamerlid als ’zeer zorgelijk’.