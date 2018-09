Alfa Romeo geeft Giulietta een boost

Met de TCT-transmissie kan er van verzet worden gewisseld met schakelflippers aan het stuur. De Limited Edition is standaard uitgerust met o.a. navigatie, bluetooth aansluiting en parkeersensoren. Voor de Alfa Romeo Giulietta Limited Edition met geautomatiseerde versnellingsbak is per direct bij de dealer te bestellen. Wanneer de auto wordt geleased dient 20% bijtelling te worden afgedragen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik