Schäuble: leren van elkaar in crisis

,,Het is nooit zo in Europa dat de een alles weet en de anderen niet. Dat is fout, Duitsland kan een hoop leren van andere landen en dat moeten we ook'', aldus Schäuble. De bewindsman zei dat hij en Moscovici samenwerken om te zien wat kan worden geleerd van elkaars ervaringen.

Volgens de Duitse minister is het goed dat Duitsland mededogen toont voor landen in Zuid-Europa die kampen met een recordjeugdwerkloosheid. De twee ministers waren op een bijeenkomst in Berlijn over Duits-Franse economische samenwerking.