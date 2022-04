Tientallen marechaussees naar Oekraïne voor onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden

Ingewijden melden aan De Telegraaf dat over details nog wordt gesproken tijdens de ministerraad, maar dat het de bedoeling is dat de marechaussees spoedig vertrekken naar Oekraïne.

Het gaat om een forensisch team dat binnenkort met bescherming vertrekt naar het land dat wordt aangevallen door Rusland. Het doel is om bewijsmateriaal te verzamelen waarmee vermeende oorlogsmisdaden kunnen worden vastgesteld. Door het onderzoek naar de vliegramp met MH17 heeft Nederland veel kennis opgedaan op forensisch vlak.

De marechaussees gaan volgens ingewijden ook aan de slag op plaatsen waar oorlogsmisdaden zouden zijn gepleegd. Ze blijven enkele weken in Oekraïne en gaan bewijsmateriaal verzamelen voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De afgelopen weken verschijnen er veel schokkende beelden die wijzen op oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Gedode burgers

Volgens Oekraïne zijn er in plaatsen rond hoofdstad Kiev bijvoorbeeld honderden lichamen van gedode burgers gevonden nadat Russische troepen zich hebben teruggetrokken uit het gebied. Beelden uit de voorstad Boetsja, waar lichamen op straat lagen, zorgden voor internationale verontwaardiging.

De experts van de marechaussee zouden bewijs kunnen verzamelen waarmee vastgesteld kan worden dat de Russen zich daadwerkelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. De Russen doen dergelijke berichten tot op heden af als onwaar. Door nu al onderzoek te doen kan hard bewijs worden verzameld, omdat dat bewijs juist kort na oorlogsmisdaden aanwezig zou moeten zijn.