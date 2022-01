Fakkelverdachte Max van den B. (29) langer vast voor bedreiging Kaag

Van den B. moet op 19 januari voor de politierechter verschijnen. Hij werd aangehouden vanwege de intimiderende en bedreigende situatie bij het huis van Kaag. De verdachte schreeuwde, vergezeld door enkele medestanders, voor de deur van de politicus complotleuzen en belde bij haar aan. Dit alles was live op sociale media te volgen. B. zegt in video’s en interviews ’door God te zijn geroepen’.

Premier Mark Rutte noemde de bedreiging donderdag „totaal onacceptabel.” Naast het bedreigen van Kaag, wordt de man ook verdacht van bedreiging van een voormalig secretaris-generaal van justitie oktober vorig jaar.

De Amsterdammer werd volgens verschillende media vorige maand ook opgepakt. Toen ging hij langs bij de woning van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in Rotterdam. Kaag heeft aangifte gedaan, net als De Jonge eerder deed.

’Een einzelgänger’

Hoewel Nederland in Verzet woensdag diverse fakkeltochten organiseerde in het land, was deze actie volgens voorman Michel Reijinga „zeker niet” een initiatief van zijn groepering. „Ik ken hem wel, hij is een einzelgänger. Toen ik het las, dacht ik: zou het Max zijn? Hij is net even wat extremer en aparter dan de rest.” Reijinga zegt de actie bij het huis van Kaag niet te steunen.

Kaag vond voorval met fakkel bedreigend en angstaanjagend

Het gezin van Sigrid Kaag vond het „bedreigend en angstig” dat er woensdagavond mensen bij haar voor de deur stonden met een fakkel. De D66-leider en aanstaande vicepremier spreekt in een tweet van „absurde en angstaanjagende gebeurtenissen.” Ze verzet zich daarin tegen de verharde toon en dreigementen waar meer politici mee te maken krijgen.

„De stelselmatige bedreiging van politici ondermijnt de rechtsstaat en de democratie”, schrijft Kaag in haar verklaring. „Dat maakt dat wij allen, maar dan ook allen, een rol en verantwoordelijkheid hebben. We kunnen het niet in stilte laten passeren.” Volgens haar is er „werk aan de winkel”, al zegt ze niet waar volgens haar een oplossing gevonden kan worden.

Kaag heeft in haar verklaring ook kritiek op „wie denkt deze bedreigingen te moeten aanjagen”, zonder daarbij namen te noemen. „Gisteravond laat nogmaals zien dat woorden leiden tot acties. Wees voorzichtig met het woord, met elkaar, en wees zuinig op onze democratie.