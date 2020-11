Scholier (13) wordt onwel in schoolgebouw Kampen, overlijdt later

Dat heeft de school laten weten in een brief aan ouders en leerlingen. De jongen zat in de brugklas.

„Deze klap is bij ons hard aangekomen, we zijn erg verdrietig en ontdaan”, aldus rector Ard de Graaf en afdelingsleider Marie-Claire Visser in de brief.

Meermaals gereanimeerd

Volgens het AD begonnen medewerkers van de school direct te reanimeren toen het kind onwel werd. Ook ambulancepersoneel heeft de jongen nog gereanimeerd, waarna hij met spoed is overgebracht naar een ziekenhuis. Ondanks alle pogingen de jongen te redden is hij later overleden.

Alle leerlingen van het college in Kampen zijn na het incident naar huis gestuurd. De onderwijsinstelling vraagt ouders met hun kinderen praten over de dood van de jongen.