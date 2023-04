Premium Het beste van De Telegraaf

Het hele paasweekend unieke bolides in de RAI Amsterdam Voor stekker amper plek op Amsterdam Motor Show: ’Benzineauto, daar zit echt gevoel in’

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

In de RAI kun je het hele paasweekeinde genieten van de meest bijzondere auto’s. Ⓒ Richard Mouw

Glanzende Lamborghini’s, een veelvoud aan Ferrari ’s en een Bugatti uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Het is dit paasweekend in de RAI Amsterdam ouderwets genieten voor de liefhebber van benzine slurpende sportwagens. Oh, en er is één stekkerauto. „Maar die gaat wel het langste mee.”