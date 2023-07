Premium Het beste van De Telegraaf

Zon schijnt weer voor autohuurder: aanbod is gegroeid, dus de prijzen dalen

Door Koen Nederhof en Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

In de nasleep van corona moest er vaak diep in de buidel getast worden voor een autootje. Nu niet meer. Ⓒ ANP/HH

Een auto huren is in korte tijd stukken goedkoper geworden. In de aanloop naar de zomervakantie is het aanbod weer flink gegroeid, blijkt uit een rondgang door de branche. Die merkt tegelijk dat er meer auto’s worden gehuurd in Nederland, vooral door de annuleringen bij Transavia.