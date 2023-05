Militaire parade in Moskou fors ’afgeslankt’: ’Teleurstellend en vernederend’

Anders dan in voorgaande jaren werd door het Kremlin vooraf geen lijst vrijgegeven van het materiaal dat te zien was in hartje Moskou. De Russische autoriteiten gaven ook geen verklaring voor het niet doorgaan van de vliegshow. De parade zou zijn afgeslankt na zorgen over een mogelijke aanslag.

Eerdere jaren kwam het ook voor dat er geen vliegtuigen waren, maar toen werd het slechte weer als reden gegeven. Deze keer was de lucht helder. Het luchtruim in en bij Moskou was recentelijk geschonden door drones, die zelfs in het Kremlin terechtkwamen. De Russen beschuldigden Oekraïne. Wat het ontbreken van tanks betreft, leggen waarnemers een verband met de Russische oorlog in Oekraïne, waar Rusland al veel tanks verloor.

Verder was de beveiliging van de parade fors opgevoerd om aanslagen te voorkomen. Normaal geldt de militaire parade als belangrijk propagandamiddel voor de Russische president Vladimir Poetin. Het vormt het hoogtepunt van de jaarlijkse viering op 9 mei van de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog.

Lees hieronder verder

De T-34-tanks vormden volgens Clarke de ruggengraat van de Russen in de strijd tegen de Duitsers. „Dit is de kortste parade die ik me kan herinneren”, zei Clarke nadat het 20 minuten durende schouwspel voorbij was.

Het Oekraïense parlementslid Inna Sovsun was er als de kippen bij om de parade als ’vernederend’ voor Rusland te bestempelen. Volgens reed er maar één T-34 door de straten van Moskou. Op beelden van internationale persbureaus waren zeker drie tanks te zien, volgens Sky nog steeds fors minder dan in voorgaande jaren. Bij de parade in de oostelijke stad Vladivostok waren zeker drie rijdende tanks uit de Tweede Wereldoorlog te zien.