Klimaatwet Timmermans onderuitgehaald

Timmermans kwam begin vorige maand met zijn langverwachte klimaatwet. Die leidde bij lidstaten en Europarlementariërs tot verdeelde reacties. Vooral de manier waarop vanaf 2030 eenzijdig klimaatdoelen kunnen worden opgehoogd door de Europese Commissie - als klimaatneutraliteit in 2050 uit zicht dreigt te geraken - trok veel vuur. CDA-Europarlementariër Esther de Lange sprak zelfs van ’een machtsgreep’.

De juridische dienst van het Europees Parlement concludeert in het vertrouwelijke stuk dat lidstaten en Europees Parlement in feite buitenspel worden gezet bij het nemen van ’essentiële’ besluiten.

’Potentieel conflicterende belangen’

De vraag hoe het klimaattraject vanaf 2030 richting 2050 moet worden ingevuld is in hoge mate een politieke vraag, volgens de juridische onderbouwing. Gaat de afbouw van broeikasgassen met gelijke stappen of mogen landen op het eind (als er technologisch wellicht veel meer mogelijk is) een flinke inhaalslag maken?

De parlementsjuristen oordelen dat er „verschillende en potentieel conflicterende belangen op gebied van economie, milieu en op sociaal gebied” tegen elkaar in zullen werken. Dit zijn essentiële zaken waar de lidstaten en het Europees Parlement in moeten worden meegenomen. „Dit betekent dat dit traject niet aan de Commissie gedelegeerd mag worden”, aldus het oordeel.

’Terug naar de tekentafel’

CDA-Europarlementariër Esther de Lange is blij dat er nu „een kraakheldere juridische analyse” ligt. „We kunnen niet het klimaat redden door de democratie uit te hollen”, aldus De Lange. „Op dit onderdeel overspeelt commissaris Timmermans zijn hand en moet de Commissie wat ons betreft terug naar de tekentafel.”

Maar een woordvoerder van Timmermans stelt dat het werk van het Europees Parlement in tegenspraak is met een eigen juridische analyse van de Commissie. „Als de wijze van vaststelling van het traject tussen 2030 en 2050 het springende punt is, maar de kern van de Klimaatwet - de klimaatdoelstellingen tussen 2030 en 2050 - niet wordt betwist, dan zijn we op de goede weg”, aldus de zegsman.

Parlement en lidstaten buigen zich binnenkort over Timmermans’ plannen. Wanneer is nog onduidelijk omdat door de coronacrisis veel reguliere overleggen in Brussel zijn stil komen te vallen.