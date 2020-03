Corona treft regionaal vervoer

Aangezien het openbaar vervoer als vitale functie is aangemerkt, blijven de bussen, trams en metro’s rijden, al is dat dikwijls wel met een aangepaste dienstregeling. Voorzitter Pedro Peters van OV-NL, de branchevereniging van de openbaar vervoersbedrijven, erkent dat alle bedrijven grote financiële klappen krijgen.

„Waar veel bedrijven stoppen, kan dat bij ons niet. Al onze kosten lopen dus door. De brandstoffen moeten gewoon betaald worden, het personeel uiteraard ook. Dat terwijl er een afname is van zo’n tachtig procent van de reizigers en dus van onze inkomsten.”

Tot 80 miljoen verlies

In Nederland zijn in totaal acht bedrijven die het stad- en streekvervoer verzorgen. „Gezamenlijk verliezen zij maandelijks bedragen tot tachtig miljoen euro”, zegt Peters. „We zijn dan ook in overleg met de overheid om hiervoor een snelle oplossing te bedenken.”

Volgens een woordvoerder van het Amsterdamse GVB zijn de zorgen aanwezig. „De salarissen aan ons personeel zijn woensdag overgemaakt. Ja, we verliezen omzet. De reizigersopbrengsten dalen. We zijn in goed overleg met onze opdrachtgever (de Vervoerregio, red.) en onze banken om deze crisis het hoofd te bieden.”